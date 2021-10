Gretchen curte dia de praia em Salinas ao lado da filha

Na segunda-feira (18), Gretchen compartilhou um clique raro com seus seguidores do Instagram ao lado da sua filha Giullia, de 18 anos. Juntas, curtindo um dia de praia em Salinas, a mãe exibiu seu corpo sarado e se derreteu: "Mãe e filha. Amigas. Cúmplices. Companheiras. Pra tudo. Sempre. Eu e minha filha gata”, confira:

Em outro clique, a rainha do rebolado posou sozinha e agradeceu a Nossa Senhora de Nazaré por um Pará tão maravilhoso. "Meu Deus. Obrigada por toda sua grandeza. Minha Nossa Senhora de Nazaré. Obrigada por esse Pará tão maravilhoso", veja:

O registro rendeu vários elogios de famosos como David Brasil, Rainer Cadete e Fabiana Karla. Já a filha, Giullia Miranda, se derreteu aos encantos da praia e postou alguns registros no seu perfil do Instagram. A jovem é fruto do relacionamento de Gretchen com Juliano Cezimbra.