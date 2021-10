Grazi se despede de Alter do Chão após curtir fim de semana: ‘Vou, mas já volto’

Na manhã da última segunda-feira (18), Grazi Massafera publicou em seu Instagram uma imagem onde se despede do Pará. A atriz estava em Alter do Chão, em Santarém, onde passou o fim de semana ao lado da filha, Sofia.

Não se sabe ao certo o motivo da visita de Grazi ao estado, mas tudo indica que a atriz estava apenas curtindo um tempo de descanso longe dos holofotes. Pelas redes sociais, ela mostrou um pouco dos detalhes de sua viagem e pareceu muito animada com as belezas naturais do ponto turístico.

Ao se despedir, a loira agradeceu a estadia e prometeu que essa não será a última visita à Alter-do-Chão: “Obrigada terra linda forte e acolhedora eu vou mas já volto”, escreveu ela na legenda do clique.