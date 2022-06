Apresentador da Globo, Thiago Oliveira elogia paraense Rony e diz: ‘É um monstro’; vídeo

O apresentador da TV Globo Thiago Oliveira não poupou elogios ao atacante paraense Rony. Durante o evento de lançamento da nova programação das manhãs da emissora, o jornalista conversou com a repórter de OLiberal Bruna Dias e falou sobre o sucesso do jogador do Palmeiras.

“O Rony é um monstro. Ele merece mais oportunidades, dentro daquilo que ele desempenha no palmeiras, e ele é uma ótima pessoa. Eu tive oportunidade de conversar uma vez com ele, dentro do Esporte Espetacular, e é uma resenha gigantesca, [tem] um coração gigantesco, bola no pé, personalidade e é músico", disso o apresentador.

Nesta temporada, o atacante paraense já fez mais gols do que no passado. Até o momento, Rony tem 39 jogos e gols marcados com a camisa do Palmeiras.

Thiago Oliveira é bastante conhecido no universo do esporte. O apresentador está na Globo desde 2014, quando começou a apresentar o Tá na Área, do Sport TV. Depois disso, o jornalista passou por vários programas da casa até chegar ao Esporte Espetacular.

Depois de anos no esporte, agora o jornalista fará a transição para o entretenimento. Thiago vai ser um dos apresentadores do “É de Casa”, programa das manhãs de sábados da Globo.