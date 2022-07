Atacante do Remo elege partida contra lanterna da Série C como 'jogo da vida' na briga pelo G-8

O duelo contra o Atlético-CE pode parecer, na visão do torcedor, mais uma partida tranquila para o Remo na Série C. Lanterna do campeonato, a equipe cearense tem apenas duas vitórias em 13 jogos no torneio e já lida com um rebaixamento quase que concreto. Apesar disso, o atacante remista Bruno Alves disse que espera dificuldades pela 13ª rodada da Série C. De acordo com ele, o duelo contra o Rubro-Negro será o "jogo da vida".

"Não é porque eles estão na lanterna que teremos um jogo fácil. Vamos dar tudo para conseguir esses três pontos. Estamos sendo muito cobrados e isso é normal. Estamos focados no nosso objetivo, que é o acesso, e acredito que quando voltarmos ao G-8 não vamos sair mais", avaliou o atacante.

Em 13 rodadas no torneio, o Leão ficou entre os oito primeiros classificados da Série C apenas seis vezes. No entanto, uma vitória azulina no torneio faz com que a equipe pule na tabela e recupere uma vaga entre os classificados à próxima fase.

A distância do G-8, no entanto, não era planejada pela direção e jogadores azulinos. Questionado sobre um possível "desespero" durante o momento complicado na tabela, o jogador disse que confia no treinador Gerson Gusmão e acredita que a semana completa de treinos pode ajudar num bom rendimento na próxima rodada.

"O professor, desde que chegou, teve pouco tempo para trabalhar. A primeira vez que ele tem uma semana cheia vai ser agora. Tenho certeza que vamos tirar muito proveito disso, para que a gente encaixe a maneira de jogar para conseguir os três pontos", disse.

Remo e Atlético-CE jogam no próximo domingo (9), às 19h, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, pela 14ª rodada da Série C. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.