Cartolouco assiste ao Re-Pa em Belém e diz que torcida do Remo 'deu um show contra o Paysandu'

O influenciador digital Lucas Cartolouco esteve em Belém no último final de semana para acompanhar o clássico Re-Pa válido pela 13ª rodada da Série C, que ocorreu no estádio Baenão. As "zoeiras" do youtuber foram divulgadas nesta quarta-feira (6) nas redes sociais.

“Eu já fiz muitos jogos na minha vida, já conheci muitos clássicos e hoje posso falar: Remo e Paysandu é o clássico mais louco do Brasil. A cidade e o estado param, é muita loucura! O calor da torcida é incrível, a torcida do Remo deu um show contra o Paysandu. Eu sonhava muito em fazer um Re-Pa e foi muito mais do que eu imaginava”, conta Cartolouco.

O influenciador, no entanto, não foi "pé quente" para nenhuma das equipes. O jogo foi intenso, marcado por reviravoltas e várias oportunidades de gols, mas terminou com o placar de 2 a 2. Com o resultado, o Paysandu ficou na vice-liderança da Série C, enquanto o Remo estacionou na 11ª colocação.

Veja o Cartolouco no Re-Pa: