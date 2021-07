Ex-BBB Hadybala provoca o Remo, leva Cartolouco à Curuzu e cantam 'hino' do Paysandu

O ex-apresentador da TV Globo Cartolouco está em Belém junto com o paraense e ex-BBB Hadybala. Os dois participaram de alguns eventos na capital paraense e Cartolouco acabou recebendo uma camisa do Remo, porém ele havia pedido uma camisa do Paysandu e o desejo foi atendido.

Na manha desta quinta-feira (29), Hadybala, que jogou no Paysandu e é torcedor declarado do clube alviceleste, levou o apresentador ao Baenão. Logo que pisou no gramado, Hadybala provocou o Remo e disse: “Eu estou entrando em um estádio de verdade. Falei. Tô leve. Trouxe essa imundice (apontando para o Cartolouco) para conhecer o ‘maior do Norte’”, comentou.

Em seguida Cartolouco aparece vestido com a camisa do Paysandu e junto com Hadybala cantam a marchinha do Paysandu: “Uma listra branca outra listra azul. Essas são as cores do Papão da Curuzu”.