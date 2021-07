Hadyballa apronta todas em Belém ao lado de Cartolouco

A nova edição do podcast 'Égua do Babado!' já está no ar, contando tudo que o ex-BBB Hadson Nery, o Hadyballa, aprontou em Belém ao lado do youtuber Cartolouco, que vestiu a camisa dos dois times paraenses e também mandou 'recados' para os torcedores.

Ouça também detalhes da traição que levou à separação da ex-Panicat Nicole Bahls e a polêmica envolvendo o ator Juliano Cazarré, que quase perde vaga na trama da novela Pantanal por não querer tomar a vacina contra a covid-19.