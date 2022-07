Volante do Remo comemora titularidade e prevê 'arrancada' nas últimas rodadas da Série C

De olho na classificação à próxima fase da Série C, o Clube do Remo tem pela frente um desafio importante neste final de semana. No domingo, a partir das 19 horas, no estádio Presidente Vargas, em Fortaleza (CE), os azulinos enfrentam o Atlético-CE, atual lanterna da competição, precisando vencer para sonhar com o retorno ao G8.

Para tanto, o time do técnico Gerson Gusmão precisa pontuar fora de casa, uma vez que perdeu pontos preciosos nos últimos jogos e não vence há quatro rodadas. Ajustar a parte defensiva é função do volante Jean Patrick, que nas últimas duas partidas vem sendo acionado pelo treinador, e, segundo ele, a tendência na reta final da primeira fase, é que o time consiga alcançar a meta.

"Primeiramente quero agradecer as oportunidades. Estou ganhando uma sequencia e isso é bom para o atleta. Estamos em uma crescente. Se tiver mais uma sequencia de jogos acredito que possa contribuir ainda mais", destaca o atleta, que cumpre função tática como segundo volante e tem feito dupla na cabeça de área com Anderson Uchôa.

"A minha característica como segundo volante é de fazer saída de jogo, estar chegando na frente da área, finalizar. Quero aprimorar ainda mais aqui no Remo essa característica para poder ajudar o time nos momentos necessários", ressalta, embora admita que o time poderia ter sido mais incisivo nas últimas partidas, entre elas contra o Paysandu, na rodada anterior.

"Como eu falei, a equipe vem numa crescente nesses últimos dois jogos. A equipe se portou bem e por detalhe não tivemos os três pontos. No clássico novamente foram detalhes. Essa próximo jogo será muito difícil e o professor tem trabalhado para que a gente reverta essa situação".

Embora esteja um ponto abaixo do G8, grupo que avança à próxima fase, o Remo é o 11º colocado, com 18 pontos. Além de vencer, ele precisa torcer contra os demais concorrentes, que nas próximas rodadas serão bem qualificados. Depois do Atlético-CE, o Remo enfrenta ABC-RN, Botafogo-PB, Ferroviário-CE e Aparecidense-GO.

"O Remo montou uma equipe de muita qualidade, e como falei novamente, creio que a equipe está se encaixando. É uma competição muito difícil, mas a gente assume as responsabilidades como um todo e temos tudo para terminar a fase classificado", encerra.