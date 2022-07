Volante do Paysandu minimiza responsabilidade dos árbitros em polêmicas: 'Erram como a gente'

No empate contra o Remo, alguns lances desfavoráveis ao Paysandu geraram polêmicas em torno da arbitragem. O tema, aliás ainda rende alguns 'traumas', pelo menos ao torcedor do Papão, após perder o acesso à Série B em 2019, para o Náutico, em um pênalti que gerou críticas no país inteiro ao árbitro Leandro Pedro Vuaden.

Quem falou sobre o tema foi o volante bicolor Mikael, em entrevista na Curuzu, nesta quinta-feira (7). Segundo o jogador do Paysandu, o treinador do time, Márcio Fernandes, procura minimizar a responsabilidade da arbitragem na partida, para que o time possa jogar mais relaxado:

VEJA MAIS

"O Márcio sempre nos fala sobre o árbitro, antes do jogo. Estamos sempre focados na vitória, a gente sabe que é complicado. Eles erram como a gente erra, então temos que ficar focados no jogo para dar tudo certo", afirmou Mikael.

Confiança

O Paysandu volta a campo no próximo sábado (9), às 19h, na própria Curuzu, para o duelo contra o Confiança, pela Série C. Invicto jogando dentro de casa, o Papão de Mikael é o segundo melhor mandante, com cinco vitórias e dois empates. Segundo o volante, com estes números e desempenho, a expectativa é que o Dragão fique com uma postura respeitosa contra o Bicola.

"A gente está bem em casa desde o começo do ano. É um ponto forte e vamos manter a mesma pegada para este jogo contra o Confiança. Se Deus quiser, vamos sair com a vitória. Eles vão jogar respeitando a gente, sem ter ganho fora de casa, eles sabem que somos fortes dentro de casa", concluiu.

A partida entre Paysandu e Confiança tem transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.