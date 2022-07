Com cartões no banco de reservas, Paysandu tem quatro jogadores suspensos neste ano; veja a lista

O atacante Alessandro Vinícius, do Paysandu, está suspenso da próxima rodada da Série C do Brasileirão. O jogador, que estava pendurado, recebeu um cartão amarelo ainda no banco de reservas no clássico Re-Pa e vai ficar de fora da equipe bicolor por pelo menos um jogo. Ao ser punido sem entrar em campo, o atacante repete um "feito" de pelo menos outros três jogadores bicolores: ser suspenso sem nem entrar em campo.

Antes de Alessandro Vinícius, Kerve, Victor Diniz e Danrlei já haviam sido punidos ainda no banco de reservas e, por isso, foram suspensos de partidas neste ano. O último da lista, inclusive, recebeu cartão vermelho quando estava entre os reservas da partida contra o Botafogo-PB, pela 10ª rodada.

A expulsão, inclusive, foi alvo de julgamento nesta semana pelo TJD-PA. Na ocasião, Danrlei invadiu o gramado de jogo para protestar contra a arbitragem e, por isso, recebeu cartão vermelho. A Justiça puniu o jogador com uma partida de suspensão, que já foi cumprida.

Mesmo com o vermelho recebido contra o Botafogo-PB, Danrlei ainda segue "pendurado" no elenco bicolor. Além dele, os laterais Leandro Silva e Patrick Brey, o volante Mikael e o atacante Marcelo Toscano receberam dois amarelos e estão a um cartão de serem suspensos.

A próxima partida do Paysandu na Série C será no sábado (9), às 17h, contra o Confiança-SE, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.