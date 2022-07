Presidente do Paysandu afasta rumores sobre saída de Pipico para o Santa Cruz

A permanência de Pipico no Paysandu foi colocada em xeque. Nesta quarta-feira (6) uma série de notícias da imprensa pernambucana passou a vincular o atacante bicolor ao Santa Cruz, clube que disputa a Série D. No entanto, a equipe de O Liberal entrou em contato com o presidente do Papão, Maurício Ettinger, que negou qualquer tratativa para a saída do atleta.

Apesar de ter a informação negada pelo presidente do Paysandu, a imprensa de Pernambuco afirma que Pipico recebeu uma proposta do Santa Cruz e começou as tratativas com o Tricolor. No entanto, o atacante tem contrato com o clube da Curuzu até o final da Série C deste ano.

Pipico tem uma relação muito próxima com o Santa Cruz. O jogador atuou pelo Tricolor por quatro temporadas, entre 2018 e 2021. Durante este período, o atacante atuou em 118 partidas e marcou 46 gols.

No entanto, o desempenho de Pipico com a camisa bicolor é bem inferior ao apresentado no clube pernambucano. Pelo Paysandu, o atacante disputou apenas cinco partidas e ainda não balançou as redes. Lesionado, o jogador deve voltar a ser relacionado entre os titulares na próxima rodada da Série C.

No sábado (9), o Paysandu encara o Confiança-SE, às 19h, no estádio da Curuzu, em Belém. A partida terá transmissão Lance a Lance por OLiberal.com.