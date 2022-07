Torcida do Fortaleza cria campanha para permanência de Pikachu, após proposta do Japão; veja

Principal jogador do Fortaleza na temporada, o lateral-direito Yago Pikachu recebeu uma oferta volumosa para deixar o futebol brasileiro e se transferir para o Shimizu S-Pulse, do Japão. A notícia caiu como uma bomba entre os torcedores, que já estão se mobilizando nas redes sociais, pedindo a permanência do atleta.

A notícia passou a circular no início desta semana e dava conta da proposta feita pelo clube japonês, que estaria disposto a pagar a multa rescisória no valor de US$ 1 milhão (R$ 5,3 milhões) e levá-lo, sob a chancela do técnico Zé Ricardo, que já havia trabalhado com Yago no Vasco da Gama.

De acordo com o vice-presidente do Fortaleza, Alex Santiago, as negociações existem, mas o time cearense também quer mantê-lo no elenco, propondo uma extensão de contrato e valorização salarial.

SAIBA MAIS



"Fomos procurados pelo empresário do jogador, ontem à noite, que disse que surgiu uma proposta do Shimizu S-Pulse do Japão, e que o clube asiático estaria disposto a pagar a multa rescisória contratual. Então, ontem, nos reunimos com o atleta, por entender que ele é peça importante no nosso projeto. Agora, depende dele", disse em entrevista ao Diário do Nordeste.

Enquanto o futuro do atleta segue incerto, os torcedores invadiram as redes sociais com a campanha #FicaPikachu, por considerarem Yago o melhor jogador do time. Hoje Pikachu soma 17 gols marcados e oito assistências em 41 jogos, além ded ter sido campeão estadual e ajudado o time a chegar nas oitavas de final da Copa do Brasil e Libertadores da América.

O Núcleo de Esportes de O Liberal entrou em contato com o pai do atleta para saber o futuro dele, mas até o momento não obteve retorno.

Confira: