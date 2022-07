Ettinger afirma que Paysandu terá direito a parte de possível negociação por Pikachu; entenda

Uma possível transferência do meia Yago Pikachu, jogador do Fortaleza, mas revelado no Paysandu, pode trazer benefícios financeiros ao Papão. Por ser o clube formador do atleta, o Bicola tem o direito a uma porcentagem sobre uma possível transação envolvendo o clube cearense e o Shimizu S-Pulse, do Japão. A informação foi confirmada ao Núcleo de Esportes de O Liberal pelo presidente alviceleste, Maurício Ettinger.

De acordo com o mandatário bicolor, o Paysandu poderia ter direito até 4% da tranferência de Pikachu. Apesar disso, Ettinger disse que solicitou ao jurídico do Papão para verificar as regras do Mecanismo de Solidariedade da FIFA para certificar do percentual correto que deve ser recebido pelo Papão.

A multa recisória de Pikachu com o Fortaleza é de 1 milhão de dólares, o que equivale a R$ 5,3 milhões na cotação atual. Caso o Paysandu tenha, assim como Ettinger afirmou, direito a 4% sobre o valor da transferência, o clube paraense receberia a bagatela de R$ 212 mil.

Mecanismo de Solidariedade da FIFA

A cada transferência internacional de um jogador, o clube formador do atleta tem direito a até 5% dos valores envolvidos.

Esse percentual, no entanto, é dividido por todos os clubes pelos quais o jogador passou entre os 12 e 23 anos de idade. No caso de o atleta ter ficado até menos que um ano, a equipe ainda assim tem direito ao valor proporcional ao período.