Há três partidas sem marcar pelo Paysandu, Marlon perde artilharia isolada da Série C

Há três partidas sem marcar na Série C, o atacante Marlon, do Paysandu, ganhou concorrência na briga pela artilharia do torneio. Antes goleador isolado da competição, hoje o atacante do Papão está empatado no topo da lista dos maiores marcadores com o atacante Alex Henrique, da Aparecidense. Ambos têm sete gols marcados na Terceirona.

Os dois artilheiros estão sendo perseguidos de perto por Cristiano, do São José, que marcou seis gols na Série C. Mais atrás estão Camilo, do Mirassol, e Rafinha, do Vitória. Ambos marcaram cinco gols cada um.

Artilheiro da Série C, Marlon também é o maior goleador do Papão na temporada. Em 2022, são 25 jogos com a camisa alviceleste e 10 gols marcados. Desde que chegou no Bicola, em 2020, este tem sido o ano em que o atacante mais balançou as redes.

A última vez que o atacante marcou na Terceirona foi 12 de junho, contra o Botafogo-PB, na Curuzu, pela 10ª rodada. Na ocasião, o camisa 10 do Papão fez os dois gols da virada bicolor sobre a equipe paraibana.

Sem concorrência do rival

Outro fator que tem "ajudado" Marlon na briga pela liderança da Série C é a ausência do atacante Brenner, do Remo, nas últimas partidas. Com quatro gols marcados em 11 partidas pelo Leão Azul, o centroavante brigava com o camisa 10 bicolor pela artilharia da competição.

Brenner, no entanto, ficou ausente das duas últimas partidas do Remo na Série C por conta de uma lesão muscular. No entanto, o atacante voltou a treinar com bola nesta quarta-feira (6) e pode estar entre os relacionados azulinos para a próxima rodada da Terceirona.