Presidente do Paysandu confirma lançamento da camisa oficial da Copa do Mundo; relembre outros uniformes

A temporada 2022 é especial para os amantes do futebol. É ano de Copa do Mundo e a competição terá início no mês de novembro. Em Belém, a diretoria do Paysandu já prepara uma camisa especial para o mundial do Catar e que será lançada em breve pelo marketing bicolor. A informação foi confirmada pelo presidente do Papão, Maurício Ettinger a O Liberal.

Sem dar detalhes de preços e de como será o modelo da camisa, o mandatário bicolor confirmou que a nova camisa será assinada pela marca Lobo e adiantou a data do lançamento do uniforme especial da Copa do Mundo. “Sim [teremos a camisa]. Lançamento será dia 20 deste mês”, falou Ettinger.

Essa não será a primeira vez em que o Paysandu irá lançar uma camisa em alusão à Copa do Mundo. Na temporada de 2014, ano em que o Mundial foi realizado no Brasil e quando o clube bicolor era vestido pela empresa Puma, foi lançado um uniforme nas cores da Seleção e com o escudo bicolor.

Camisa feita pela fornecedora Puma para a Copa do Mundo (Divulgação / Paysandu)

Já na Copa do Mundo de 2018, o Papão inovou e decidiu homenagear todas as seleções que foram campeãs mundiais, isso envolvia todo enxoval bicolor para a temporada, como camisas de goleiros que homenagearam a Espanha, Itália e França, as de treino em homenagem à Inglaterra e Alemanha, além das camisas de jogo, nas cores do clube em alusão à Argentina e Uruguai, além da amarela, na cor da Seleção Brasileira, que chegou a ser usada em partidas da Série B.