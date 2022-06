Após se emocionar durante virada do Paysandu, jovem torcedor ganha camisa autografada pelo elenco

Na virada do Paysandu sobre o Botafogo-PB na última rodada da Série C do Brasileirão, uma das imagens da partida foi a emoção de um jovem torcedor do Papão. Após a campanha feita pelo atacante Marcelo Toscano para encontrar o garoto, o clube informou que o pequeno bicolor esteve na Curuzu na terça-feira (14).

Apesar do Paysandu não ter divulgado fotos ou imagens do encontro, o atacante Marcelo Toscano falou sobre. O atleta do Bicola revelou que Jeferson Mateus, que fez aniversário no último domingo (12), no dia da vitória alviceleste, foi presentado com uma camisa autografada pelo elenco.

"Após a partida, comecei a ver as fotos e vi esse garoto, chorando. Não pensei duas vezes em colocar nas redes sociais, para procurar ele, para poder presentear. Ali representa a paixão por este clube. Para você ver uma criança chorando daquela maneira, nada mais justo que presenteá-lo com a camisa autografada por todos os atletas e comissão também", contou Toscano.

Por falar na vitória do Paysandu, uma curiosidade foi o posicionamento de Marcelo Toscano. O jogador entrou no segundo tempo, no lugar do meia José Aldo e, ao contrário do que se esperava - que Toscano atuasse no ataque, o atacante jogou mais recuado no meio-campo, como um volante. O atleta brincou sobre a novidade:

"É uma pergunta complicada de responder, já joguei em várias posições. Sem ser de zagueiro e goleiro, já joguei em todas. Sem que existe muita cobrança em cima de mim para fazer gols, mas estou feliz em ajudar de outra forma. Os gols não estão saindo, mas isso mostra a força do grupo. Não necessita apenas do Marcelo Toscano para fazer gols", finalizou.

O Paysandu volta a campo no próximo sábado (18), às 19h, contra a Aparecidense. A partida ocorre no estádio do adversário, o Anibal Batista de Toledo, às 19h, pela 11ª rodada da Série C. Acompanhe a partida lance a lance pelo portal OLiberal.com.