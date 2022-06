Marcelo Toscano faz campanha nas redes sociais para encontrar torcedor do Paysandu; veja

O atacante do Paysandu Marcelo Toscano convocou uma campanha nas redes sociais nesta segunda-feira (13). O jogador quer encontrar um garoto, flagrado na vitória sobre o Botafogo-PB, no último domingo (12), emocionado após o resultado positivo do Papão. O caso foi divulgado na conta oficial de Toscano no Instagram.

A foto da criança emocionada na Curuzu foi divulgada pelo próprio Toscano. O jogador ainda fez questão de ressaltar a paixão da Fiel Bicolor.

"Que imagem é essa, gente. Que torcida apaixonante. Olha essa imagem dessa criança, isso é amor ao clube", disse.

Nos comentários da postagem, o jogador continua falando da imagem e pede ajuda aos seguidores para encontrar o garoto. Veja:

"Por favor, quem souber quem é o menino, entre em contato comigo no direct, ou com o John Wesley (fotógrafo do Paysandu). Nos ajudem a encontrar esse garoto", pediu.

Toscano começou a partida contra o Botafogo-PB no banco, mas entrou em campo quando o jogo estava empatado. Já em campo, o atacante viu Marlon marcar de pênalti e garantir a quarta vitória seguida do Paysandu na Série C.

Líder da Terceirona, o Papão encara a Aparecidense na próxima rodada do torneio. A partida ocorre no sábado (18), às 19h, no estádio Annibal Batista de Toledo, em Aparecida de Goiânia, em Goiás. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo Oliberal.com.