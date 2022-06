Goleiro do Paysandu nega rivalidade com Vinícius e dispara: 'Foi a maior honra ser reserva de um ídolo'

Desde o jogo de volta da final do Campeonato Paraense contra o Remo, o goleiro Thiago Coelho assumiu a titularidade no Paysandu. Em fase positiva na Curuzu, o camisa 1 bicolor ainda rende assunto por causa da travessia da Almirante Barroso, quando deixou o Leão para fechar com o Papão.

Em entrevista ao videocast de O Liberal Último Lance, Thiago Coelho comentou sobre as críticas dos torcedores do Remo. Inclusive fez questão de deixar um recado para quem o provoca, por ter sido reserva do goleiro e ídolo azulino Vinícius. Segundo Thiago, além de negar a existência de uma rivalidade entre os dois, afirmou ter sido uma honra ter sido reserva do colega de profissão.

"Quando cheguei no Remo, o Vinícius já era ídolo. 10 anos mais experiente que eu, cheguei num crescimento da carreira. Quem é o melhor goleiro do Brasil hoje? Weverton do Palmeiras, disparado para mim. Ele não foi reserva do Remo quando era mais novo? O goleiro tem um tempo maturação maior, demora um pouco mais a começar a jogar. O Vinícius é um espelho para mim, aprendo muito com ele, vejo os jogos dele. Criam uma rivalidade que não existe. Vocês que tão me chamando de reserva, pode continuar chamando: foi a maior honra ser reserva de um ídolo", desabafou.

Além da ideia de uma suposta rivalidade entre o próprio e Vinícius, Thiago também criticou as constantes comparações entre Remo e Paysandu. Especialmente entre os preparadores de goleiros dos clubes, Juninho Macaé pelo lado do Leão e o ídolo bicolor Ronaldo do Papão:

"Há uma comparação que vem sendo feita e não sei por quê! Não tem lógica comparar treinador de goleiros com treinador de goleiro, treinador de um clube com outro, goleiro com goleiro. As pessoas pegaram de me comparar com o Vinícius. Quando eu estava no Remo [me elogiavam], fui para o Paysandu, era só o reserva do Vinícius, para poder diminuir a pessoa mesmo", concluiu.