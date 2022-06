Ex-presidente do Paysandu 'tira onda' com Remo, posta foto de retrovisor e diz: 'Segue o líder'

Após a 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série C, o Paysandu alcançou o topo da tabela e é o líder da competição com 21 pontos conquistados. A boa fase bicolor gerou comentários do ex-presidente Alberto Maia, que usou sua conta no Twitter para “tirar onda” com o Remo e outros rivais da Terceirona.

Em uma postagem em sua rede social, o ex-mandatário bicolor postou uma foto de um retrovisor com a classificação do Brasileirão da Série C, com o Papão da Curuzu na liderança e escreveu “Só os fortes entenderão. Siga o líder!”.

Antes, porém, citou a importância da vitória alviceleste diante do Botafogo-PB e falou da força do time na competição nacional.

“Este time tem tudo para subir, tem cara de time vencedor. Avante, Paysandu Sport Club”, escreveu.

O Papão engatou uma sequência de quatro vitórias consecutivas na Série C e é seguido de perto por ABC-RN e Mirassol-SP na tabela. O próximo jogo do Paysandu na Terceirona será no sábado (18), às 19h, no Estádio Aníbal Toledo, contra a equipe da Associação Atlética Aparecidense-GO, que ocupa atualmente a 12ª posição na tabela com 12 pontos conquistados. A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.