'Papai do céu ajuda quem trabalha direito', diz o técnico Márcio Fernandes sobre vitória do Paysandu

A noite dos namorados teve um sabor mais que especial para a torcida do Paysandu. Com o estádio lotado, pedido de casamento entre torcedores e uma virada emocionante, o técnico Márcio Fernandes falou sobre a noite empolgante, na qual seus comandados foram valentes e, mesmo com a desvantagem ainda no primeiro tempo, conseguiram se impor em campo e sair com a vitória, a liderança da Série C e a artilharia, agora sob a batuta do atacante Marlon, autor de sete gols na competição.

Whatsapp: saiba tudo sobre Paysandu. Recêêêba!

A noite de superação, no entendimento do treinador bicolor teve uma exigência a mais, diante das mudanças impostas ao longo da partida, principalmente depois de sair atrás no placar. "Falar em cima de mudanças quando a gente vence é fácil. As vezes a gente faz algumas mudanças e o time não vence. Ai nos chamam de burro. É uma situação difícil. Eu ja tinha testado essa mudança no coletivo e o time mostrou muita evolução. Um meio de campo mais móvel, que propusesse o jogo, criasse chance para o atacante entrar, já que o Botafogo se fecha e tem jogadores rápidos, como o Leílson. Tudo isso desestabiliza um pouco e eu passei a confiança para continuarem tentando", conta o treinador.

Fernandes viu o Botafogo crescer em campo, especialmente com jogadores já conhecidos por ele. A mudança de postura veio na etapa final, não sem antes driblar até as artimanhas da arbitragem, segundo ele explica. "Uma das coisas que eu falei, foi o primeiro tempo. Não pedimos nada, paralisação. Ele (o árbitro) parou o jogo. Proporcionou ao Botafogo uma condição nova. Eles conseguiram, ânimo e o gol. Acho que ali ele teria que comunicar todos e não comunicou antes. Não pedimos. Ele parou, nos prejudicando um pouco", conta.

A parada técnica ainda no primeiro tempo deu aos visitantes maior gás e assim terminaram os 45 minutos iniciais na frente do placar. No entanto, a segunda etapa viu um time entrosado que buscou o gol do início ao fim e foi premiado com a liderança da Série C. "Mesmo assim conseguimos a vitória. Foi uma vitória maiúscula, de quem não tem medo de atacar, mesmo com o risco de tomar gols. Desde que cheguei propus isso e os jogadores compraram a ideia", assegura.

SAIBA MAIS



Taticamente, o Paysandu precisou se reinventar no intervalo e assim Márcio Fernandes o fez, principalmente depois que o lateral Leandro Silva saiu machucado de campo e precisou de atendimento médico. "A mudança na lateral foi pela contusão. O Leandro teve seis pontos na cabeça, não tinha condições de voltar e quem testamos ali foi o Mikael. Propus que o meio não precisava de muita marcação, mas sim de criar jogadas. Tínhamos que ter jogadores para propor o jogo e entrar. Era um jogo de paciência,. Foi isso que fizemos e deu certo. O Mikael fez a marcação forte, anulou o jogador deles que desequilibrava o jogo", revela.

Mesmo com a quarta vitória seguida e a liderança da Série C, Márcio Fernandes rebateu algumas críticas sobre a maneira de escalar o time e garantiu que todas as mudanças surtiram o efeito desejado, contrariando as expectativas dos críticos de plantão. "Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Mas você pode ter certeza que tudo o que fazemos aqui é para o melhor do clube. As vezes temos que fazer algumas mudanças e quem não você pode achar loucura, mas a gente faz e trabalha para isso. O time evoluiu muito. Eu não sabia como o Botafogo viria, tanto que eles vieram com dois zagueiros e no anterior com três. Eu adiantei o Patrick, botei o Robinho, então ficamos com dois velocistas pelas laterais, em apoio ao Patrick e Marlon. O Danrlei sofreu mais uma vez com a contusão. Hoje era um jogo para ele, mas ele sentiu a lesão".

Danrlei deve desfalcar o time na próxima partida. No entanto, o comandante bicolor assegura que vem fazendo o possível para deixar o time arrumado e encerrar a primeira fase entre os classificados. "Eu tinha feito uma projeção de chegar nesse jogo e assumir a liderança. Eu falei no jogo passado que seríamos segundo e nesse o primeiro. Alguns devem ter duvidado, mas quem trabalha com honestidade e confia no seu trabalho, papai do céu ajuda. Agora, para se manter é difícil, então temos que trabalhar mais ainda", finaliza.