Durante intervalo de Paysandu e Botafogo, Curuzu assiste à pedido de casamento entre torcedores

Em plena noite dos namorados, o Paysandu brindou seus torcedores com uma emocionante vitória sobre o Botafogo-PB. O clima de amor na Curuzu era tão evidente, ao ponto de um casal de namorados oficializar o pedido de casamento em pleno gramado de jogo, no intervalo do primeiro tempo.

Whatsapp: saiba tudo sobre Paysandu. Recêêêba!

A cena foi protagonizada pelos torcedores Felipe Albuquerque, de 35 anos, e Kevellyn Barros, de 27. Os dois têm um relacionamento há seis anos e nesta noite resolveram dar um passo adiante, com milhares de torcedores como testemunhas do caso de amor entre eles e o Paysandu.

Os dois foram ao centro do gramado, ornamentado por balões e o incentivo das bicolindas. Foi quando Felipe se ajoelhou e fez o pedido. "Gravamos um vídeo e ela ficou até magoada. Eu filmei as bicolindas, ai passei uma semana dormindo no sofá. Hoje o perdão veio", conta o noite, em meio à emoção de aceitar um pedido de casamento inusitado.

SAIBA MAIS



Já Kevellyn teve até dificuldade para encontrar palavras, tamanha a emoção pelo fato. "Eu fui pedida em casamento aqui na Curuzu. Nunca esperei. É o homem que eu amo e divido a minha vida há quase seis anos. Nunca imaginei que isso fosse acontecer diante dessa torc ida linda", garante.