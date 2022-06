Botafogo-PB questiona penalidade máxima que deu a vitória ao Paysandu, pela Série C; entenda

A vitória sobre o Botafogo-PB por 2 a 1 ainda ecoa nas discussões pós jogo. O placar que conferiu aos bicolores a liderança da Série C foi coroado após o lance envolvendo o atacante bicolor Pipico e o goleiro Luís Carlos, que culminou na derrubada do jogador na área e a marcação do pênalti pelo árbitro Vinicius Gonçalves Dias Araújo (SP).

Após a marcação, o atacante Marcelo Toscano pegou a bola e entrou a Marlon, o artilheiro do time, que já havia marcado o primeiro e deixou a partida como novo artilheiro da Série C. A penalidade convertida levou a Curuzu ao delírio. Do outro lado, no entanto, não faltaram críticas.

Pelas redes sociais, o Botafogo-PB manifestou inconformidade, principalmente no lance do pênalti, convertido no ângulo esquerdo. "Eis o lance que definiu o jogo. Luís Carlos é atingido por Pipico que dá o tapa e se joga. É aquela coisa, jogo difícil na Curuzu, já viu...", disse o perfil do clube, no Twitter.

Em outra publicação, o time foi claro. "Resultado injusto pelo que o Belo apresentou no jogo. Cabeça erguida, trabalhar forte de novo que no próximo domingo (19) tem mais uma "final" contra o Atlético-CE no Almeidão. Vamos seguir lutando em busca da classificação". Veja:

A vitória elevou o Paysandu para a liderança da Série C, com 21 pontos, e de quebra deu a artilharia para Marlon. Já o Botafogo-PB segue na quarta posição, com 17 pontos. Na próxima rodada, os paraibanos enfrentam o Atlético-CE, no estádio Almeidão.