Paysandu: mãe viraliza com postagem sobre boneca perdida da filha na Curuzu e ex-presidente presenteia

Na partida entre Paysandu x Manaus-AM, pela Série C, uma pequena torcedora do Papão esqueceu sua boneca nas arquibancadas da Curuzu, mobilizou as torcidas do Paysandu e do Remo nas redes sociais e acabou com o ex-presidente bicolor presenteando a torcedora mirim.

A pequena Cecília, de oito anos, é figura constante nos jogos do Papão ao lado da mãe, Andressa Rivera. Cecília sempre entre com os jogadores no gramado, apoia o time, e leva um lobo ou então uma boneca ao estádio, mas a volta para casa na última segunda foi de tristeza, já que jovem torcedora bicolor esqueceu a boneca na Curuzu.

“Nós sempre esperamos esvaziar o estádio para sairmos. Quando estávamos saindo, ela disse que tinha uma ‘pedrinha’ no pé dela, fomos para arquibancada para tirar, ela sentou e colocou a boneca ao lado e pediu pra tirar o meião. Levantamos e a boneca ficou lá, quando estávamos na Almirante Barroso, não vi a boneca, voltei à Curuzu, mas não estava mais lá. Ela saiu chorando, a culpa foi minha também por não ter reparado na hora”, disse a mãe de Cecília.

Chegando em casa, Andressa resolveu fazer uma publicação nas redes sociais e pediu ajuda aos torcedores, para encontrar a boneca. Várias pessoas compartilharam a publicação e tanta gente compartilhando, teve resultado. O ex-presidente do Papão, Alberto Maia, viu a postagem e resolveu presentear a jovem torcedora com uma nova boneca.

“Muitos torcedores, amigos, muita gente mesmo compartilharam a publicação. O ex-presidente do Paysandu, Alberto Maia, ficou de presentear a Cecílai com uma nova boneca. Vamos marcar um dia para que eu possa ir pela manhã. Liguei para ela e ficou toda feliz, já perguntando quando ia buscar (risos)”, disse.

Andressa agradeceu as pessoas que compartilharam e fizeram parte dessa corrente do bem, que contou também com torcedores do Remo.

“Quero agradecer aos torcedores, eu sabia que a torcida iria abraçar esse apelo. Nossa torcida nunca decepciona. Agradeço também aos meus vizinhos, conhecidos do Instagram, até mesmo aos torcedores do Remo que se solidarizaram, além do meu amigo Fernando Torres, que fez essa interligação com o Alberto Maia. A todos, de coração, que me ajudaram, pois não era só o valor financeiro, mas sim o afetivo”, finalizou.