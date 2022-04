Torcedor do Paysandu se veste de padre e 'benze' Curuzu para a final do Parazão contra o Remo; vídeo

O Remo venceu a partida de ida da final do Parazão por 3 a 0. Essa larga vantagem sobre o Paysandu, além de preocupação, virou meme entre alguns torcedores do Papão nas redes sociais. Na manhã desta quarta-feira (6), horas antes do clássico, um torcedor foi visto vestido de padre e “benzendo” a Curuzu.

Final do Parazão tem simpatia "diferente"

Como não podem entrar em campo, os torcedores têm buscado outras formas de ajudar o time e nessa hora, vale qualquer simpatia para ajudar o Papão a reverter o resultado.

O Paysandu precisa de no mínimo três gols de vantagem para levar a disputa para os pênaltis. Já para vencer no tempo normal, o Papão precisa marcar, ao menos, quatro vezes.

Agenda

Remo e Paysandu se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 20h, no Estádio da Curuzu. A partida terá cobertura completa e transmissão lance a lance no site de OLiberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)