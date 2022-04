Enquete: Internautas não acreditam que Paysandu reverterá placar de 3 a 0 diante do Remo

Depois da derrota por 3 a 0, no jogo de ida da final do Parazão, para o Remo, o Paysandu terá que vencer por no mínimo três gols de vantagem para levar a disputa para os pênaltis. Contudo, os Internautas de OLiberal.com não acreditam que o Papão conseguirá reverter o resultado.

Ao todo, 658 internautas votaram na enquete no Instagram de OLiberal. Cerca de 64% dos votantes disseram que o Paysandu não consegue reverter o placar. E apenas 36% acreditam na recuperação do time.

(Divulgação / O Liberal)

Para levar a partida para a disputa dos pênaltis, o Papão precisa marcar três vezes. Para conquistar o título, os bicolores terão de vencer por, pelo menos, quatro gols de vantagem. Vale lembrar, a última vez que o Bicola venceu o Leão por 3 a 0 foi em 2019, na Campeonato Paraense, no Mangueirão.

Agenda

Paysandu e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 20h, na Curuzu, para decidirem a final do Parazão. A partida terá cobertura e transmissão lance a lance no site de Olberal.com.