Relembre a última goleada do Paysandu sobre o Remo, no Campeonato Paraense; vídeo

O Paysandu enfrenta o Remo, pelo jogo de volta da final do Parazão, nesta quarta-feira (6), às 20h, na Curuzu. Em casa, o Papão vai tentar reverter o placar de 3 a 0, feito pelo Leão no último domingo (3). Se a situação já é complicada, o retrospecto para a equipe bicolor não é nada bom. O Bicola não vence a equipe azulina por três gols de diferença desde 2019.

A última goleada do Paysandu sobre o Remo foi no primeiro Re-Pa de 2019, quando o Papão goleou os azulinos por 3 a 0, em partida válida pela quarta rodada do Parazão, no Mangueirão.

O Papão vinha de quatro derrotas em clássicos, mas, naquele ano, conseguiu deixar o fantasma para trás. A larga vitória teve ajuda do então jogador do Leão, Rafael Jansen, que marcou contra, e dos, agora ex-atacantes do Paysandu, Nicoles e Paulo Rangel.

O Paysandu precisa vencer o jogo de volta com no mínimo três gols de diferença para levar a partida para a disputa de pênaltis. Se o Remo fizer ao menos um gol, a situação se complica ainda mais e os bicolores precisarão fazer quatro. Caso vença por quatro ou mais gols de vantagem, o Paysandu fica com a taça.

Agenda

Paysandu e Remo se enfrentam nesta quarta-feira (6), às 20h, na Curuzu, para decidirem a final do Parazão. A partida terá cobertura e transmissão lance a lance no site de Olberal.com.

(Aila Beatriz Inete, estagiária, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do Núcleo de Esportes)