Paysandu inicia a semana buscando reverter desvantagens dentro e fora de campo

O Paysandu inicia a semana em desvantagem na luta pelo título do Campeonato Paraense 2022. O clube bicolor está com dupla desvantagem, não bastasse a situação em campo, após perder para o Remo no Baenão pelo placar de 3 a 0, o Papão tenta reverter um problema fora das quatro linhas e tentará um efeito suspensivo para que a Curuzu receba público na próxima quarta-feira (6), às 20h, no jogo de volta da final.

O clube alviceleste deve entrar com um efeito suspensivo para que o jogo na Curuzu tenha a presença da Fiel. O Papão foi punido por duas partidas pelo Tribunal de Justiça Desportiva (TJD-PA), na sexta-feira (1), por problemas registrados no último clássico Re-Pa na Curuzu, no empate em 1 a 1 ocorrido dia 20 de fevereiro. O Paysandu foi julgado à revelia e não apresentou defesa. Além de perder dois mandos de campo, o Papão ainda recebeu uma multa no valor de R$5 mil.

O presidente Maurício Ettinger afirmou que o clube não foi notificado pelo TJD-PA, por esse motivo o clube esteve representado no julgamento. O clube bicolor alega ainda que o e-mail mandado pelo TJD-PA era de uma ex-advogada do clube, doutora Renata, que faleceu de câncer há mais de um ano. O departamento jurídico do clube busca soluções para que essa situação seja resolvida, já que o clube iniciou as vendas de ingressos desde a última quinta-feira (31).