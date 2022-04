Remo divulga bastidores da goleada no Re-Pa com lema palmeirense: 'Cabeça fria... coração quente'

A primeira partida da final do Parazão teve o Remo como vencedor. O Leão Azul aplicou 3 a 0 no Paysandu, dentro do Baenão lotado, e garantiu uma ampla vantagem para o jogo de volta, na Curuzu. Após o jogo, o Remo soltou os bastidores do clássico em seu canal na RemoTV e o atacante Brenner, um dos destaques do time remista em campo, deixou seu recado na preleção.

Antes da bola rolar, na tradicional reunião dos atletas e comissão técnica no vestiário, Brenner puxou a fala, chamou os companheiros e pediu calma e tranquilidade aos amigos de time. No final, pediu para que todos tivessem a “Cabeça fria na hora de jogar e o coração quente”, em campo.

Brenner marcou o primeiro gol do Remo e teve participação no segundo, que foi contra, marcado pelo jogador João Paulo, do Paysandu. O atacante possui 12 jogos pelo Remo e cinco gols marcados nesta temporada, vice-artilheiro da equipe em 2022, atrás de Bruno Alves, que marcou seis vezes.