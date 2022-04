De 'camarote', novos contratados do Remo para a Série C acompanharam a goleada diante do Paysandu

O Remo venceu o Paysandu no primeiro jogo da final do Parazão 2022, neste domingo (3), no Baenão, pelo placar de 3 a 0. O Leão Azul garantiu uma boa vantagem para o jogo de volta, na quarta-feira (6), na Curuzu e pode até perder por dois gols de diferença que mesmo assim fica com ao título. Do lado de fora, nas cabines de imprensa, os três novos contratados do Leão estiveram assistindo ao jogo e tiveram um pouco do “gostinho” da pressão do torcedor azulino.

Os atacantes Fernandinho, Netto e o zagueiro Igor Morais, que foram anunciados neste fim de semana, já chegaram a Belém e acompanharam o clássico “Rei da Amazônia”. Os atletas fazem parte de um “pacotão” prometido pela diretoria azulina para a disputa do Campeonato Brasileiro da Série C, que inicia no próximo sábado (9), para o Leão Azul, contra o Vitória-BA, no Baenão. Mais quatro jogadores são esperados ainda nos próximos dias no clube azulino, que entra em uma semana decisiva, tendo que fazer a final diante do Paysandu com um time e provavelmente estrear no Brasileirão com outra formação.