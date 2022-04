Ex-jogador marcante do Remo, Biro Biro posta vídeo em que assiste à goleada sobre o Paysandu

O ex-volante Biro Biro, ídolo do Corinthians e que teve uma marcante passagem pelo Remo, acompanhou a goleada do Leão sobre o Paysandu, por 3 a 0, neste domingo (3). Biro Biro, de 62 anos, usou o Instagram para antes da partida postar uma foto relembrando os tempos Remo. E, durante o jogo, postou o vídeo abaixo:

Biro Biro vestiu a camisa do Remo entre 93 e 94, sendo campeão paraense na primeira temporada. Além disso, esteve na história campanha do 7° lugar azulino no Brasileirão, melhor campanha de uma equipe do Norte na Série A.

Além disso, ficou marcado pela queda do muro da Curuzu, em 29 de julho de 93. Ao comemorar um gol marcado sobre o Paysandu, o jogador foi até os torcedores azulinos e o alambrado da travessa do Chaco, caiu.