Ex-presidente do Paysandu relembra Cuiabaço antes da final do Parazão: 'É bom não esquecer'

No melhor estilo Tom Cruise, nos filmes da série "Missão Impossível", o Paysandu precisa reverter uma vantagem do Remo de três gols de vantagem. Ao menos se quiser ser tricampeão paraense. Antes do jogo de quarta-feira (6), às 20h, no Estádio da Curuzu, na final do Parazão, o ex-presidente bicolor Alberto Maia relembrou um momento em que o Papão pode se inspirar para conseguir tal feito: o Cuiabaço.

Em 2015, o Remo chegou à final da Copa Verde contra o Cuiabá. No primeiro jogo, no Mangueirão, o Leão goleou por 4 a 1 - novamente uma vantagem de três gols de diferença. No entanto, na partida de volta, o Remo foi goleado por 5 a 1 na Arena Pantanal e o Dourado ficou com o título.

Acompanhe o clássico Re-Pa lance a lance pelo portal OLiberal.com.