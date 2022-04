Em súmula do Re-Pa, árbitro dá gol contra de lateral do Paysandu para atacante do Remo

O atacante do Remo Brenner ganhou um 'presente' após o fim do Re-Pa. Autor do primeiro gol azulino, a arbitragem concedeu o segundo tento do Leão também para o atacante. É o que está relatado na súmula do Re-Pa, do árbitro FIFA Wagner do Nascimento Magalhães.

Apesar disso, as imagens mostram que o goleador do Remo sequer encosta na bola, no cruzamento de Leonan. No entanto, ela bate no lateral-esquerdo bicolor João Paulo e entra no gol. Brenner também já havia marcado o primeiro, ao aproveitar um desvio de Marco Antônio, num cruzamento de Bruno Alves.

CONFIRA O LANCE DO GOL POR VÁRIOS ÂNGULOS

Briga pela artilharia

Com os dois gols oficializados no Re-Pa, Brenner, que já tinha marcado no primeiro clássico de 2022, em fevereiro, chegou aos três gols feitos no Paysandu. Além disso, tem seis gols com a camisa do Remo.

Agora, Brenner sonha com a artilharia do Campeonato Paraense. Isso porque o líder da tabela de goleadores do Parazão 2022, o centroavante da Tuna Paulo Rangel, está suspenso para a volta da disputa do terceiro lugar contra o Águia. Brenner é o vice-artilheiro ao lado do companheiro de ataque do Leão, Bruno Alves - ambos com seis gols.

Mais um Re-Pa

A chance de Brenner de se consagrar na artilharia do Parazão será na quarta-feira (6), às 20h, contra o Paysandu, em plena Curuzu. Justamente onde marcou o primeiro gol em clássicos Re-Pa. A partida tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.