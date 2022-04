Remo aumenta tabu contra o Paysandu; Leão não perde o Re-Pa desde o Parazão 2020

Após enfrentar a desconfiança e até mesmo protestos da torcida, o Remo enfim parece ter se encontrado na temporada. Com a goleada sobre o Paysandu no último Re-Pa, pelo jogo de ida da final do Parazão, a equipe deu sequência a um tabu contra o maior rival. O Leão não perde para o Papão há nove partidas, desde setembro de 2020.

Última derrota

A última derrota do Remo para o Paysandu foi em 6 de setembro de 2020, também numa final de Campeonato Paraense. Naquela ocasião, foi na partida de volta, no Mangueirão, quando sofreu um revés por 1 a 0, gol do volante Anderson Uchôa, então no Bicola.

Desde então...

A partir daí, o Remo acumula nove jogos sem derrotas para o maior rival. São seis vitórias e três empates. Inclusive, o Leão conquistou duas vitórias sobre o Paysandu no quadrangular final da Série C de 2020, que foram importantes no acesso da equipe à Série B.

Outra oportunidade

O Remo tem outra chance de se manter invicto contra o Paysandu. Na quarta-feira (6), às 20h, na Curuzu, as equipes voltam a jogar, agora pela partida de volta da final do estadual. Aliás, o Re-Pa tem transmissão lance a lance pelo portal OLiberal.com.

O Leão pode perder por até dois gols de vantagem que fica com o título. Caso o Remo seja derrotado por três gols de diferença, a partida vai para os pênaltis. Já se o Papão golear por quatro ou mais de vantagem, o Paysandu garante o tricampeonato paraense.

