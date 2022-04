Atualmente nos Estados Unidos, ex-lateral do Remo provoca o Paysandu nas redes sociais

O primeiro clássico da decisão do Parazão 2022 o Remo levou a melhor, o Leão venceu o Paysandu por 3 a 0 no Baenão e está com uma vantagem significativa para o jogo da volta, marcado para a próxima quarta-feira (6), na Curuzu. Nas redes sociais, muita zoação por parte dos torcedores e inclusive de jogadores, como Raimar, ex-Remo, que hoje está jogando nos Estados Unidos.

O jovem Raimar, de 19 anos, atualmente defende as cores do Atlanta United, não deixou passar o 3 a 0 do Remo e tirou onda nas redes sociais. O jogador provocou o Paysandu no Twitter e escreveu: “Não faça isso com teu filho, Clube do Remo”, escreveu.

Na publicação feita por Raimar, vários torcedores do Remo pediram o seu retorno. Com a camisa azulina, o lateral-esquerdo atuou em 17 partidas em 2021 e fez a sua estreia como jogador profissional na Série B. Com a camisa azulina ele conquistou o título da Copa Verde.