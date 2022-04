Durante Re-Pa, torcida do Remo provoca goleiro que trocou Leão pelo Papão: 'Reserva'; vídeo

Com a vitória por 3 a 0 do Remo sobre o Paysandu, a torcida azulina fez a festa no último Re-Pa no Parazão. E, como seria de esperar, aproveitou para provocar o goleiro Thiago Coelho, que atravessou a Almirante Barroso, e deixou o Leão para defender o Papão. Em um momento, quando o goleiro deixou o campo em direção ao vestiário, a torcida azulina gritou 'reserva' para Thiago:

Vale lembrar, uma das razões que fez Thiago Coelho trocar o Remo pelo Paysandu foi a crença de que seria titular na Curuzu. No Baenão, Thiago tinha a concorrência do ídolo Vinícius. Porém, uma lesão no início desta temporada fez com que o técnico do Papão, Márcio Fernandes, apostasse em Elias, que não deixou mais a titularidade bicolor, apesar de gerar questionamentos por algumas falhas.