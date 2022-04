Goleiro do Paysandu reencontra torcida do Remo após 'travessia'; entenda

O Re x Pa deste domingo, o primeiro da final do Campeonato Paraense, tem um sabor especial para um dos relacionados ao jogo. O goleiro Thiago Coelho, reserva imediato de Elias Curzel, vai reencontrar a torcida do Clube do Remo, time de onde o arqueiro saiu para fazer a famosa 'travessia' da avenida Almirante Barroso.

Coelho não esteve no Re x Pa do primeiro turno, devido a continuidade do tratamento médico. Este ano, o atleta fez uma partida como titular do gol bicolor, válido pela terceira rodada do Campeonato Paraense, onde o time venceu por 1 a 0.