Re-Pa: Torcida uniformizada do Paysandu recomenda que torcedores usem camisa do time na Curuzu

Uma torcida uniformizada do Paysandu postou, nas redes sociais, um comunicado onde recomenda que os torcedores do time usem a camisa do clube para serem identificados na entrada do Estádio, no jogo de volta da final do Parazão. A partida entre Remo e Paysandu ocorre nesta quarta-feira (6), às 20h, na Curuzu.

Como tem ocorrido nos últimos Re-Pa, a final do Parazão será com torcida única, desta vez, com os bicolores. O Paysandu perdeu o jogo de ida por 3 a 0 e precisará fazer três gols de diferença para levar a partida para a disputa dos pênaltis.

Agenda

Paysandu e Remo jogam nesta quarta-feira (6), às 20h, na Curuzu. A partida terá cobertura e transmissão lance a lance no site de Olberal.com.