Durante Paysandu x Águia, torcedora faz TikTok e rende brincadeira de bicolores; vídeo

O Paysandu venceu o Águia e se classificou para a final do Parazão, mas um momento nas arquibancadas chamou a atenção dos bicolores na Curuzu. Uma torcedora do Papão começou a gravar um vídeo para o TikTok durante o jogo, e o momento rendeu brincadeiras. O momento foi postado no perfil de Twitter do Futebol Zueiro. Confira:

