Paysandu teve seu perfil oficial no Twitter suspenso; clube informou os motivos da suspensão

O Paysandu venceu o Águia de Marabá por 2 a 0, ontem à noite na Curuzu, pela partida de volta da semifinal e garantiu a vaga para a decisão do Parazão 2022, porém, o clube alviceleste ficou sem a “transmissão” da partida na sua conta no Twitter, após o perfil oficial do clube ser suspenso pelo site.

Após o bloqueio, o próprio perfil do Papão informou que teve a conta suspensa, por uma “má interpretação do Twitter”, sobre o conteúdo que o clube geralmente posta na plataforma. O Paysandu informou ainda que tudo já foi resolvido.

“Fiel, esclarecemos que horas antes do jogo, a nossa conta foi suspensa por uma má interpretação do Twitter sobre o tipo de conteúdo que postamos. O problema foi resolvido, já estamos de volta e melhor que isso: somos finalistas do Parazão 2022!”, publicou.

Com a classificação para a grande final do Parazão, teremos Re-Pa decidindo a competição estadual. O grande campeão será conhecido após duas partidas, a primeira ocorre no domingo (3), às 18h, no Baenão. Já a partida de volta será realizada na quarta-feira (6), às 20h, na Curuzu. Os dois jogos serão transmitidos lance a lance com fotos, vídeos, pré e pós-jogo no OLiberal.com.