Garoto usa camisa do Paysandu de cor vermelha e viraliza nas redes sociais

Um fato inusitado chamou a atenção da torcida do Paysandu nas redes sociais. Um garoto com a camisa do clube bicolor apareceu no programa "Profissão Repórter", da Rede Globo, na última terça-feira (1º). No entanto, o que mais causou estranheza foi a cor da camisa que ele usava. Ao contrário do tradicional uniforme com as cores azul e branco, o menino vestia uma camisa na cor vermelha.

VEJA:

O garoto com a camisa diferente do Paysandu se chama Enzo e trabalha com a mãe nos semáforos de São Paulo vendendo balas. O programa de terça falou sobre a realidade de famílias que perderam o sustento durante a pandemia e precisaram trabalhar nas ruas.

O caso do garoto com a camisa vermelha chamou a atenção de algumas páginas de humor do Paysandu e de alguns torcedores, que se solidarizaram com a história.