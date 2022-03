Loja de Belém reclama de prejuízos causados por promoção feita pelo Paysandu

O Paysandu realizou uma ação contra a pirataria de camisas em conjunto com as Lojas Lobo, que permitiu ao torcedor bicolor que pudesse comprar o uniforme oficial, da marca Lobo, coleção 2021, no valor de R$50. A ação foi um sucesso, várias filas se formaram em shoppings espalhados por Belém e também no Estádio da Curuzu e o Papão vendeu mais 10 mil peças. Mas por outro lado, uma loja de artigos esportivos de Belém alega prejuízos financeiros por conta da promoção bicolor.

A Loja Passo Doble Calçados e Comércio Ltda enviou um documento ao clube em que afirma que é parceira do Paysandu e de seus fornecedores, mas que foi surpreendida com as lojas do Paysandu vendendo a camisa oficial da marca Lobo a R$50, sendo que pagou em média R$119 pelos produtos oficias e o clube o oferecem a um preço muito menor. A Passo Doble alega que ocorreu uma condição de desigualdade, que isso proporcionou prejuízos e cobra quais medidas serão adotadas para ressarcimento, além de afirmar que a ação do Paysandu colocou todos os lojistas idôneos e parceiros “na vala comum” e que foi extremamente prejudicada.

O documento finalizou afirmando que a situação foi grave, que clientes questionaram a Loja Passo Doble sobre a autenticidade dos produtos Lobo vendidos no estabelecimento.

A equipe de O Liberal entrou em contato com o presidente do Paysandu, Maurício Ettinger, que afirmou que o clube irá responder à Loja Passo Doble.

A ação de vendas de camisas oficiais do Paysandu da coleção 2021 segue até o dia 9 de abril em todas as Lojas Lobo. O clube alviceleste já arrecadou mais de R$500 mil com as vendas.