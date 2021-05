Paysandu espera lucrar R$3,5 milhões com vendas de produtos da marca Lobo em 2021

A diretoria do Paysandu lançou na noite de ontem o novo uniforme do clube, o tradicional listrado em azul e branco. A camisa é assinada pela Lobo, marca própria do clube que veste o Bicola desde 2016. O atual presidente alviceleste, Maurício Ettinger, informou a expectativa de lucro do Papão com os produtos da marca Lobo.

“A expectativa é geral com os produtos. Nossos produtos da marca Lobo vão deixar em torno de R$3 a R$3,5 milhões de receita nos cofres do clube. O uniforme “Negra 1914” vendemos em torno de 26 mil camisas e esperamos com esse novo modelo lançado mais ou menos esses números até o final da temporada”, disse.

COLEÇÃO

O novo uniforme bicolor faz parte da coleção chamada “Constelação”, que relembra os títulos nacionais do Paysandu na Série B, conquistados nas temporadas 1991 e 2001. O segundo uniforme representa o título de 1991 com Cacaio, Oberdan e Dadinho. Já o uniforme principal lembra a conquista de 2001, com Gino, Sandro, Lecheva, Zé Augusto, Albertinho e Vandick.

VEJA AS FOTOS DO NOVO UNIFORME DO PAPÃO 2021

PAYSANDU - NOVOS UNIFORMES 2021 John Wesley/Paysandu John Wesley/Paysandu John Wesley/Paysandu John Wesley/Paysandu John Wesley/Paysandu John Wesley/Paysandu John Wesley/Paysandu John Wesley/Paysandu

RECEITA EM MOMENTO COMPLICADO

As vendas de produtos oficiais da marca Lobo é uma das fontes de receita do Papão nesse momento de pandemia, onde os clubes não podem lucrar com as bilheterias, já que está proibida a entrada de torcedores em dias de jogos.

ESTREIA

O novo uniforme será utilizado na estreia do Papão na Série C, que ocorre no próximo sábado (29), às 19h, contra o Tombense-MG, em Minas Gerais (MG). A partida terá transmissão lance a lance pelo OLiberal.com.