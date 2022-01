Novas estratégias de marketing fazem do Paysandu equipe do Pará com mais seguidores nas redes sociais

O Paysandu terminou o ano de 2021 como a equipe paraense com maior número de seguidores nas redes sociais. De acordo com levantamento feito pelo Ibope, o Papão tem 1,1 milhão de seguidores somando as páginas do Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e TikTok do clube. O Bicola conseguiu ultrapassar no ranking o maior rival, o Remo, que terminou o ano com 1 milhão de seguidores.

Os números do Papão nas redes traduzem um esforço adicional realizado pela equipe marketing do clube. De acordo com o gerente de comunicação do Paysandu, Jorge Luís Totti, o aumento do engajamento nas redes sociais é fruto de uma nova dinâmica produtiva que foi instalada dentro da Curuzu.

"Ganhamos um espaço novo na Curuzu e trabalhamos em uma sala que participa mais do fluxo de informações do clube. Isso melhorou nossa produtividade significativamente. Estamos o tempo inteiro conectado, interagindo entre os departamentos. Mesmo o Paysandu estando em uma divisão que não é compatível com a história do clube, estamos conseguindo marcas expressivas. Temos um social media responsável pelo conteúdo das redes, mas eu credito o mérito à equipe inteira. Temos mais de 10 pessoas trabalhando junto", avaliou.

Veja o ranking completo:

Ranking que mostra o total de seguidores nas cinco redes sociais (Divulgação/ /IBOPE Repucom)

Ainda de acordo com o gerente bicolor, a melhora no engajamento do clube nas redes faz parte de uma estratégia financeira do clube. Os dados de audiência, obtidos nas redes sociais, são usados como ponto de partida para negociação de novos contratos de patrocínio. Esses acordos são fundamentais para o equilíbrio das contas do clube.

"Todos esses dados fazem parte da contrapartida que oferecemos aos patrocinadores. Isso é levado em consideração na hora de fechar um patrocínio e gerar novos acordos. O Paysandu, hoje, tem mais de um milhão de seguidores em todas as redes sociais. Isso facilita busca por novos parceiros. Mostra o tamanho do alcança da marca do clube", disse Totti.

Os números de audiência do Paysandu, inclusive, aumentaram de forma significativa em 2021. De acordo com o gerente, as redes sociais do Papão tiveram um acréscimo de seguidores maior no último ano do que em 2020. Segundo ele, isso só foi possível devido a mudança na utilização das redes sociais.

"Temos públicos diferentes. No YouTube investimos na Papão TV Play, que estreitou o laço entre clube e torcedor durante a pandemia. O Instagram, embora seja uma rede social rica em informação, é mais focada em entretenimento. Já o Twitter é mais informativo. Por isso, mudamos o formato da apresentação de jogadores. Assim que um atleta assina pré-contrato, a gente logo coloca uma foto no Twitter. Essa rede social é muito usada pelo público e queremos crescer ainda mais nela", explicou Totti.