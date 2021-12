Torcedora do Paysandu pedida em casamento no Re-Pa revela: 'Jamais esperava'

O Re-Pa da noite da última quarta-feira (1) rendeu fortes emoções para os torcedores bicolores, mas, em especial, para o casal Yasmara Andrade, de 19 anos, e Gêdson Felipe, de 27. Eles protagonizaram um pedido de casamento inusitado durante o intervalo do jogo, no meio da arquibancada central do Estádio da Curuzu.

O momento foi flagrado pela equipe de OLiberal.com, que conseguiu conversar com o casal após "o calor do momento" para conhecer mais a história de amor dos dois bicolores.

Yasmara contou que o clássico foi a sua primeira vez no estádio e que o amor pelo clube é herança familiar, compartilhada com Gêdson. Segundo a torcedora - e agora noiva - os dois se conhecem há quatro anos, no entanto o relacionamento é mais recente.

“Éramos somente amigos naquela época. Somos evangélicos e quando o conheci orava a Deus pedindo ele pra mim”, relembrou, rindo. E continuou. “Só que eu não era correspondida nesse sentimento. Os anos se passaram e eu meio que 'esqueci' desse sentimento e seguimos caminhos diferentes, ambos começaram a namorar outras pessoas e nos afastamos”, contou.

Veja mais

No início de 2020, Yasmara teve um problema de saúde e Gêdson se reaproximou dela. O pedido de namoro veio em outubro de 2020, durante as comemorações de bodas de pratas de um casal de amigos.

“Desde então seguimos nossos caminhos juntos até aqui. E, ontem, dia 1º de dezembro, veio o tão lindo e desejado pedido de casamento que eu jamais esperava, no jogo do nosso time do coração”, concluiu.

A partida acabou empatada em 2 a 2. Mas Remo e Paysandu voltam a se enfrentar no sábado, desta vez no Baenão, para o confronto derradeiro que definirá o finalista nortista da Copa Verde. A partida inicia às 17h e terá acompanhamento lance a lance por OLiberal.com.

(Beatriz Reis, sob supervisão de Pedro Cruz, coordenador do núcleo de esportes)