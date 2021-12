Torcedor do Paysandu pede namorada em casamento durante o intervalo do Re-Pa

O Re-Pa 761 da noite desta quarta-feira (1°), na Curuzu, foi recheado de emoções dentro e também fora de campo. No intervalo da partida, quando o Paysandu ainda vencia por 2 a 0, um casal protagonizou um pedido de casamento. Após a torcedora aceitar, a torcida comemorou como se fosse gol. Veja as fotos:

Depois, no início do segundo tempo, o Remo reagiu e empatou o clássico em 2 a 2. Com o resultado, quem vencer no jogo de volta, no sábado (4), às 17h, no Baenão, avança para a final. Em caso de novo empate, a vaga será decidida nos pênaltis. Acompanhe a cobertura lance a lance no portal OLiberal.com, com pré e pós-jogo no Facebook de O Liberal.