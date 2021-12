VÍDEO: Paysandu abre 2 a 0, Remo reage e empata clássico na Curuzu pela Copa Verde

Não faltou emoção no reencontro da torcida paraense com o clássico Re-Pa. A edição de nº 761 da maior rivalidade da Amazônia, Paysandu e Remo empataram em 2 a 2 pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde, na noite desta quarta-feira (1), no Estádio da Curuzu. O placar deixa a definição do finalista para o final de semana.

Neto Pessoa foi decisivo para deixar semifinal em aberto (Igor Mota/O Liberal)

Em campo, o Papão chegou a abrir 2 a 0 no primeiro tempo, gols de José Aldo e Laércio. Mas o Leão reagiu na etapa final e Neto Pessoa balançou as redes duas vezes para garantir a igualdade. Os azulinos jogaram com um a menos após a expulsão de Uchôa, no segundo tempo.

O representante do Norte na final da Copa Verde só será descoberto no próximo sábado (4), quando os rivais voltam a duelar no Baenão. A partida está marcada para começar às 17h. O vencedor vai encarar Vila Nova-GO ou Nova Mutum-MT na decisão.,

O JOGO

O clima quente de antes da bola rolar foi transportado para o gramado. Vibrante, o Paysandu pressionou a saída de bola do Remo e rapidamente levou perigo ao gol adversário. O primeiro gol poderia ter saído logo aos 3, quando Fredson falhou ao recuar a bola na zaga. Danrlei saiu cara a cara com Vinícius, mas o goleiro azulino fez milagre.

A pressão bicolor saiu forte, enquanto o Leão era muito daquele visto nas rodadas finais da Série B: desconexo e apagado. Assim, o placar foi inaugurado aos 14, em contra-ataque fulminante do Paysandu. Danrlei insistiu na jogada, roubou a bola de Fredson e encontrou Jhonnatan, que cruzou para José Aldo bater de primeira: 1 a 0 Papão.

José Aldo comemora o primeiro gol marcado no clássico contra o Remo (Tarso Sarraf/O Liberal)

O gol acendeu ainda mais a torcida na Curuzu, que explodiu em comemoração. Os azulino permaneceram acuados e sem saber o que fazer com a bola nos pés. Assim, o time visitante continuou presa fácil. O Paysandu ampliou com Laércio, novamente se aproveitando do cochilo da zaga remista, aos 26. O camisa 77 estava em posição duvidosa no lance, mas, na ausência do árbitro de vídeo, o gol foi validado: 2 a 0.

Gedoz sai do banco

Vendo o amplo domínio Alviceleste, o técnico do Remo, Eduardo Baptista, mexeu no time ainda na primeira etapa. Ele sacou o volante Neto Moura para a entrada do meia Felipe Gedoz. O Leão melhorou, ganhou posse e levou perigo à meta defendida por Victor Souza. O goleiro fez boas defesas e permaneceu sem ser batido até o intervalo.

Reação azulina

O Paysandu quase fez o terceiro logo no comecinho da etapa final, mas Marlon acertou a trave aos 2. A resposta remista veio em seguida. Após bola alçada na área, Neto Pessoa dominou, girou bem e acertou um chutaço no ângulo: 2 a 1.

Apenas alguns minutos depois, a nova postura azulina rendeu mais frutos. Neto Pessoa foi derrubado na área e o árbitro assinalou o pênalti. O próprio camisa 9 cobrou e deixou tudo igual na Curuzu: 2 a 2.

Paysandu com um a mais

A partir de então, a partida se manteve equilibrada… até a expulsão de Anderson Uchôa. O volante do Remo agrediu Jhonnatan, do Paysandu, após sofrer falta no meio do campo. Ele recebeu cartão vermelho direto pela jogada - e, o bicolor, o cartão amarelo.

Uchôa foi expulso após agredir Jhonnatan (Igor Mota/O Liberal)

O clima ficou tenso, houve princípio de confusão, mas os ânimos foram controlados. Mas, sem o seu principal cabeça de área, o Leão arrefeceu a reação e tentou cadenciar o jogo. Para compensar, Wilton Bezerra lançou o Papão para frente colocando Bruno Paulista, bom nos chutes de longa distância, no lugar de Diego Matos, lesionado; além de Ruy na vaga de Ratinho.

A reta final do clássico ainda foi de fortes emoções, mas o placar seguiu empatado.

FICHA TÉCNICA

Paysandu 2 x 2 Remo

Copa Verde - jogo de ida da semifinal

Data: quarta-feira (1)

Horário: às 20h

Local: Curuzu.

Árbitro: Jefferson Ferreira de Moraes (GO)

Assistentes: Cristhian Passos Sorence (GO) e Hugo Savio Xavier Correa (GO)

Quarto árbitro: Olivaldo Jose Alves Moraes (PA).

Gols: José Aldo (4/1T) e Laércio (14/1T) - PAY | Neto Pessoa (5/2T e 10/2T) - REM

Cartões amarelos: Leandro Silva, Yan, Victor Sallinas, Jhonnatan e Laércio (PAY) | Fredson, Neto Moura, Jefferson, Uchôa (REM).

Cartão vermelho: Uchôa (REM).

PAYSANDU: Victor Souza; Leandro Silva, Yan, Victor Sallinas e Diego Matos (Bruno Paulista); Ratinho (Ruy), Jhonnatan (Fazendinha) e José Aldo (Alan Calbergue); Marlon, Laércio (Thiago Santos) e Danrlei. Técnico: Wilton Bezerra.

REMO: Vinícius; Wellington Silva, Fredson, Marlon e Igor; Uchôa, Neto Moura (Gedoz) e Erick Flores (Curuá); Tocantins (Tiago Mafra e Pingo), Jefferson (Ronald) e Neto Pessoa . Técnico: Eduardo Baptista.