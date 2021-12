VÍDEO: Com caixão, torcedores do Paysandu brincam com o rebaixamento do Remo

O Paysandu recebe o Remo na Curuzu, nesta quarta-feira (1), pelo jogo de ida da semifinal da Copa Verde 2021. Dentro do estádio, torcedores do Papão tiram onda com o rival alviceleste. Um grupo de bicolores levaram um caixão nas cores do Remo escrito “Série C”, após a queda azulina para a Terceirona, ocorrida no último final de semana, no Baenão, após empate sem gols contra o Confiança-SE.

Assista

O torcedor bicolor Miller, que preparou o caixão, falou os motivos da zoeira com o rival e relembrou as respostas dos azulinos durante 2021, quando estavam na disputa da Segundona.

“O Remo foi muito soberbo, quando nós encarnávamos neles (torcedores), eles falavam que estavam na Série B, em outro ‘patamar’, agora trouxemos ele para o nosso mundo, todos na Série C”, disse.

Com o rebaixamento do Remo para a Série C, Leão e Papão voltam a se encontrar no Campeonato Brasileiro de 2022.