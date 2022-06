Esquentou! Leandro Carvalho faz comentário nas redes sociais e sinaliza acerto com o Remo

Tá chegando? Pelo menos é essa e impressão que Leandro Carvalho deu após um comentário em uma postagem no instagram. Com negociações avançadas com o Remo, o jogador com passagem no Paysandu é aguardado em Belém ainda nesta semana para fechar com o time azulino.

Whatsapp: saiba tudo sobre Remo.Recêêêba!

Nesta terça-feira (14), Leandro comentou em uma postagem da página de humor "Futebol Zueiro". O texto falava sobre sua possível chegada ao Leão Azul. Veja:

Atacante respondeu mensagem com um "foguinho" (Instagram/Futebol Zueiro PA)

VEJA MAIS

De acordo com uma fonte do Núcleo de Esportes de O Liberal, a negociação entre Remo e Ceará-CE, que detém o passe do atacante paraense, avançaram. O clube azulino corre contra o tempo para fechar logo o acordo. A intenção da diretoria do Remo é ter o jogador no Boletim Informativo Diário da CBF (BID), para que estreie já no domingo (19), contra o Altos-PI, no Baenão.