Paysandu não perde em casa há 13 jogos; aproveitamento no período é de quase 90%

Líder da Série C 2022, o Paysandu não sabe o que é perder dentro de casa há algum tempo. De acordo com levantamento feito pelo Núcleo de Esportes de O Liberal, o Bicola está invicto como mandante há incríveis 13 partidas. Outro número que impressiona é o aproveitamento de pontos no período: 89%.

A última derrota do Paysandu em casa foi pela Série C de 2021. Na rodada final do quadrangular de acesso daquele ano, o Papão foi derrotado por 1 a 0 para o Criciúma, gol marcado pelo atacante Henan, que estava no clube da Curuzu no início da temporada. A partida, inclusive, marcou o acesso da equipe catarinense à Série B do Brasileirão. Por outro lado, o Bicola amargou a última colocação do grupo que brigava por uma vaga na Segunda Divisão.

No entanto, muita coisa mudou na Curuzu desde aquela partida. A comissão técnica foi reformulada e novos jogadores chegaram para reforçar o elenco. O time engatou boa sequência no campeonato estadual e na Série C, o que é perceptível em números.

Desde então, o Paysandu fez 13 jogos na Curuzu, válidos pelo Parazão e Terceirona. Neste período, a equipe bicolor acumula assombrosos 11 vitórias e dois empates.

No Parazão, a única equipe a "tirar pontos" do Paysandu em casa foi o maior rival, o Remo. Em partida válida pela primeira fase do torneio, o Leão Azul empatou com o Papão em 1 a 1, gols marcados por Brenner, para os azulinos, e Dioguinho, para os bicolores.

Já na Série C, o Paysandu só perdeu pontos para o Ypiranga-RS, na quarta rodada do torneio. Na ocasião, as equipes empataram em 1 a 1, em partida disputada na Arena Verde, em Paragominas. O jogo, apesar de ter ocorrido longe de Belém, era de mando de campo do Bicola, que cumpria punição.

Veja os números do Paysandu neste período de invencibilidade

13 partidas

11 vitórias (6 pelo Parazão e 5 pela Série C)

2 empates (1 pelo Parazão e 1 pela Série C)

Gols marcados: 32 (16 pelo Parazão e 16 pela Série C)

Gols sofridos: 7 (3 pelo Parazão e 4 pela Série C)

Saldo de gols: 25