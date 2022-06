Vitória sobre o Botafogo-PB faz Paysandu igualar melhor sequência na Série C em dois anos

Bons resultados, confiança da torcida e, agora, liderança do campeonato. O Paysandu vive um momento iluminado na Série C e garantiu, no último domingo (12), a quarta vitória seguida na competição. Com isso, o Papão igualou a melhor sequência de resultados na Terceirona em dois anos.

A última vez que o Paysandu venceu quatro partidas seguidas na Série C foi em 2020. Na ocasião, a equipe alviceleste venceu Jacuipense (1x0), Imperatriz (3x0), Ferroviário (3x0) e Botafogo-PB (1x0) pela primeira fase do torneio. Os resultados deixaram o Bicola em posição confortável na tabela e a equipe garantiu vaga na etapa seguinte do campeonato após um empate em 0 a 0 com o maior rival, o Remo, na última rodada.

Na sequência de 2020, dois dos quatro adversários batidos pelo Papão também foram derrotados em 2022: Botafogo-PB e Ferroviário. Além deles, o Lobo superou nos últimos quatro jogos Manaus-AM e Volta Redonda-RJ.

Apesar disso, a torcida do Papão espera que as semelhanças com 2020 parem por aí. Na ocasião, o Bicola até conseguiu se classificar para a fase decisiva do campeonato, mas foi eliminado no quadrangular final, com apenas duas vitórias em seis partidas. De quebra, a Fiel ainda viu a festa do acesso do rival, que terminou a segunda fase em primeiro lugar.

Para acabar com as semelhanças, o Papão quer ampliar ainda mais a sequência de vitórias na Terceirona. No sábado (18), o Papão visita a Aparecidense, às 19h, pela 11ª rodada da competição. A partida terá transmissão Lance a Lance pelo OLiberal.com.